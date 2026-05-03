Бюджет России получит дополнительно 200 млрд рублей из-за подорожания нефти

Цены на сырье растут на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Как бюджет РФ защитят от подорожания нефти

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Российский бюджет получит дополнительно 200 миллиардов рублей из-за подорожания нефти. Об этом глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов рассказал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, сообщают «Вести» в своем канале в мессенджере МАКС.

«Мы их (дополнительные доходы — Прим. ред.) ждем», — сказал министр.

Как отметил Силуанов, уровни поступлений и недопоступлений в прошедшие два месяца — одинаковые. В целом речь идет о сумме порядка в 200 миллиардов рублей. Обозначенные показатели должны уравновесить друг друга.

Цены на нефть растут на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Из-за морской блокады значительно усложнилась нефтяная логистика.

Впрочем, для России последствия топливного кризиса не столь угрожающие, как для стран Европы. Ранее 1 мая в странах ЕС прошли массовые протесты из-за роста цен на энергоносители. В частности, в Германии еще в середине апреля Федеральное статистическое ведомство сообщило, что поездки на автомобиле стали обходиться гражданам дороже на 6,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

