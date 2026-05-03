В Иране пригрозили отправить американские войска и корабли на кладбище
Мохсен Резайи назвал США пиратской державой с авианосцем.
Фото: www.globallookpress.com/Sepahnews
Иран предупредил об уничтожении кораблей США из-за блокады Ормузского пролива
В случае продолжения блокады Ормузского пролива армия Ирана готова полностью уничтожить американские военные корабли и личный состав. Соответствующее заявление сделал высокопоставленный военный советник верховного лидера Ирана и бывший командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резайи в соцсети X.
По его словам, потенциал страны позволяет эффективно противодействовать внешним угрозам в море.
«Наша способность противостоять пиратам не меньше, чем способность топить военные корабли. Приготовьтесь к тому, что ваши авианосцы и войска окажутся на кладбище», — подчеркнул Резайи в своем сообщении.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что движение судов в Ормузском проливе практически прекратилось, пока президент США Дональд Трамп рассматривает новое мирное предложение Тегерана. Накануне через пролив прошли девять судов, однако за последние сутки проходом воспользовались только два иранских коммерческих корабля.
