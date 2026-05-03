ОПЕК+ согласовала рост добычи нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки

Дарья Корзина
Страны альянса скорректируют параметры производства в рамках прежних добровольных ограничений.

Семь государств-участников соглашения ОПЕК+ — Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Алжир, Казахстан, Кувейт и Оман — приняли решение увеличить совокупный целевой уровень добычи нефти на 188 тысяч баррелей в сутки в июне. Об этом сообщили в официальном заявлении объединения.

Согласно документу, речь идет о корректировке параметров производства в рамках дополнительных добровольных ограничений, объявленных в апреле 2023 года.

Уточняется, что изменения вступят в силу в июне 2026 года и будут рассчитываться относительно текущего уровня сокращений. При этом новый показатель увеличения добычи практически сопоставим с майскими параметрами, когда рост составлял 206 тысяч баррелей в сутки.

Разница между показателями обусловлена изменением состава участников соглашения. В частности, из расчетов исключена доля Объединенных Арабских Эмиратов, которые с 1 мая объявили о выходе из ОПЕК и формата ОПЕК+.

