Стресс под контролем: как справиться с тревогой

New York Post: дыхание по квадрату снижает уровень стресса

Обуздать панику и снизить уровень стресса в домашних условиях можно с помощью дыхательных упражнений и ледяной воды. Об этом сообщает New York Post.

Известный биохакер и эксперт по долголетию Дэйв Эспри поделился своими методиками, которые позволяют переключить организм из режима «бей или беги» в состояние покоя. Одной из ключевых техник он назвал «квадратное дыхание», которое активно применяется военными и профессиональными спортсменами для сохранения хладнокровия.

Суть метода заключается в циклическом процессе. Глубокий вдох на четыре счета, задержка дыхания, медленный выдох и еще одна пауза перед следующим вдохом. По словам Эспри, такая практика успокаивает симпатическую нервную систему, снижая выброс адреналина и кортизола.

Второй метод эксперта предполагает более радикальное воздействие на организм через холод. Эспри рекомендует погружать лицо в емкость с ледяной водой. Он советует заранее заморозить небольшое количество воды в миске, а перед процедурой добавить туда еще немного холодной жидкости. Биохакер утверждает, что такие «ныряния» стимулируют блуждающий нерв, который отвечает за регуляцию сердечного ритма и настроения.

«Когда у вас хороший тонус блуждающего нерва, вы будете спокойны, ваше пищеварение станет плавным, а восстановление после любых нагрузок будет проходить быстрее», — пояснил специалист.

Хроническое беспокойство без должного контроля может привести к выгоранию, депрессии, нарушению сна и социальной изоляции. Простые манипуляции с дыханием и температурой позволяют телу быстрее адаптироваться к внешним раздражителям.

