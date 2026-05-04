В России в разы выросло число отцов, берущих декрет

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 40 0

Такой возможностью чаще пользуются папы с высокими зарплатами.

Может ли мужчина взять декретный отпуск

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

За последние годы в России значительно возросло количество мужчин, оформляющих отпуск по уходу за ребенком. Об этом в интервью ТАСС сообщила доцент кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

«Доля мужчин среди получателей пособия выросла с примерно с двух до 12,5 процентов, а абсолютное число — в шесть-девять раз с 2020-го по 2025 год», — привела эксперт данные Росстата.

Она также отметила, что такую возможность чаще всего используют отцы с высоким уровнем дохода. По словам специалиста, лидирующие позиции по этому показателю занимают Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область и Татарстан.

«По результатам исследования СПбГУ, готовы уйти в отпуск по уходу за ребенком около 50 процентов отцов. По данным Соцфонда, доля отцов составляет 12,5 процентов от всех получателей пособия», — добавила доцент.

Кроме того, Лебединская заявила, что 35 процентов мужчин хотят отправиться в отпуск, но не имеют такой возможности. В основном это молодые отцы с высокими зарплатами. При этом эксперт добавила, что текущие показатели являются примерными.

Ранее 5-tv.ru писал, что интерес к «отцовскому декрету» достиг рекордных показателей — более половины работающих женатых мужчин готовы взять отпуск по уходу за ребенком вместо супруги.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+10° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
74.80
-0.08 88.64
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:15
Зарубиться на миллион: в Петербурге стартовал третий чемпионат России по длинным нардам
7:00
Следы подвига: как найти информацию о родственнике — участнике Великой Отечественной войны
7:00
Литва ввела запрет на въезд машин из РФ и Белоруссии с топливом более 200 литров
6:48
В ВОЗ дали рекомендации по защите от клещей
6:31
Президент Кубы Диас-Канель заявил об усилении угрозы со стороны США
6:13
Вертолет Ми-28НМ в деле. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Никаких таблеток и клиник: как убрать вдовий горб без операции
В США на свободу может выйти убийца Джона Леннона
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Троица 2026: что можно и нельзя делать, как правильно молиться и нужно ли ходить на кладбище

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео