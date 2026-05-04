Блудный кот: случайность помогла хозяевам найти питомца спустя 7 лет после побега

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 1 610 0

Он проехал через всю страну, но вернулся.

Возвращаются ли коты через несколько лет после побега

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

UPI: случайность помогла хозяевам найти питомца спустя 7 лет после побега

В США семья воссоединилась со своим котом, который бесследно исчез семь лет назад во время их переезда. Об этом сообщает UPI.

Владельцы питомца уже не надеялись увидеть любимца. Однако чудо произошло благодаря случайности и современным технологиям идентификации животных.

Кот по кличке Доджер пропал еще в 2018 году, когда семья решила сменить место жительства и перебраться из Калифорнии во Флориду.

Во время остановки в районе Фресно животное умудрилось выскочить из автомобиля и скрыться в неизвестном направлении. Все попытки найти его на тот момент оказались безуспешными, и след кота потерялся на долгие годы.

Судьба Доджера оставалась загадкой до тех пор, пока волонтер организации, занимающейся программой стерилизации бездомных животных, не обнаружил его. При плановом осмотре выяснилось, что у питомца есть микрочип.

Считав данные, зоозащитники узнали, что кот принадлежит семье, которая теперь проживает в Джорджии. Представительница волонтерской организации как раз планировала поездку во Флориду и вызвалась помочь в транспортировке беглеца.

Она организовала встречу и передала Доджера законным владельцам. По ее словам, воссоединение было крайне трогательным.

Сейчас Доджер привыкает к новой обстановке в Джорджии после своего затянувшегося калифорнийского приключения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
74.80
-0.08 88.64
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:50
Увеличивает на 30%: ученые выяснили связь между дневным сном и преждевременной смертью
11:41
Рост на четверть: в России подорожал детский отдых
11:36
Пусть дуют в трубочку: «Корни» о пьяных артистах на концертах
11:25
Женская сборная КНДР по футболу приедет в Южную Корею впервые за восемь лет
11:21
В России фиксируют повышенный спрос на смену профессии
11:20
Лучше не употреблять: почему кожура лимона может быть опасна для здоровья

Сейчас читают

Не являются причиной: ученый опроверг связь между магнитными бурями и мигренью
В ВОЗ дали рекомендации по защите от клещей
Следы подвига: как найти информацию о родственнике — участнике Великой Отечественной войны
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео