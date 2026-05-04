Рост на четверть: в России подорожал детский отдых

Российские родители готовятся к лету. По данным аналитиков туриндустрии, цена детского отдыха в этом году выросла в среднем на четверть. Тому есть объективные причины — от общей инфляции до роста расходов на обеспечение безопасности.

В итоге дороже всего отдых обойдется в Краснодарском крае: одна смена в Анапе — почти 100 тысяч рублей. В Геленджике — около 90 тысяч. А в Подмосковье 21 день будет стоить около 80 тысяч, и это без учета билетов.

Как отмечают эксперты, родители чаще будут выбирать лагеря, расположенные недалеко от дома — не нужно тратиться на дорогу, и зачастую на такой отдых выделяются региональные субсидии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что клинический психолог Ирина Грекова объяснила, почему людей все чаще тянет из города в деревню. По ее словам, это естественная потребность современного человека, уставшего от городского шума, бешеного ритма жизни и цифровой перегрузки. Порядка 30% городских жителей стараются жить летом за городом.

Эксперт отметила, что жизнь на природе помогает быстрее восстановить нервную систему, снизить уровень тревожности, наладить сон и режим дня. За городом органы чувств разгружаются, так как вокруг гораздо меньше раздражителей. Процесс переезда молодежи ближе к природе получил название «рурализация» — обратный ход урбанизации. Развитие технологий и удаленной работы позволяет людям не тратить время на дорогу.

