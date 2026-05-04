В Подмосковье нашли мертвым сотрудника фирмы микрозаймов

Дарья Бруданова Журналист

Предварительно, подозреваемый в убийстве уже задержан.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сотрудника фирмы микрозаймов нашли мертвым в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По информации инсайдера, большой мешок, где находилось тело погибшего, обнаружили прохожие на территории бывшего санатория в Клину. Труп 46-летнего мужчины был обмотан цветными простынями и полотенцем, голова — замотана еще в один мешок, таз — обтянут полиэтиленовой пленкой, а руки связаны электрическим кабелем.

Сестра погибшего рассказала, что накануне исчезновения ее брат распивал с кем-то алкогольные напитки. По предварительным данным, сотрудники правоохранительных органов уже задержали человека, причастного к смерти мужчины. Идет расследование. Детали произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru писал, что тела пенсионерки, ее дочери и трехлетнего внука найдены под окнами многоэтажки в Калининграде. Семья жила в съемной квартире. По имеющейся информации, у 70-летней пенсионерки была диагностирована шизофрения. Следственный комитет проводит проверку и выясняет все обстоятельства трагедии.

