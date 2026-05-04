Увеличивает на 30%: ученые выяснили связь между дневным сном и преждевременной смертью

JAMA: дневной сон увеличивает вероятность преждевременной смерти на 30%

Дневной сон увеличивает вероятность преждевременной смерти на 30%. К такому выводу пришли учены из США, результаты исследования опубликованы в журнале JAMA.

Масштабное наблюдение за состоянием здоровья добровольцев продолжалось почти три десятилетия — с 1997 по 2025 год. В эксперименте приняли участие 1338 пожилых людей, за медицинскими показателями каждого эксперты следили минимум 19 лет.

Мониторинг осуществлялся при помощи специальных наручных датчиков, фиксировавших моменты засыпания и пробуждения. После сна испытуемые проходили подробные опросы о своем самочувствии.

Выяснилось, что каждый дополнительный час отдыха днем (с 13:00 до 15:00) повышает риск летального исхода на 13%, а слишком частые перерывы на сон добавляли к этой цифре еще 7%. Наиболее критичными оказались утренние часы (с 6:00 до 9:00): повторное засыпание в это промежутке повышает риск ранней кончины сразу на 30%.

Специалисты подчеркнули, что сам процесс отдыха в светлое время суток не является непосредственным убийцей человека. Лишние часы в постели выступают лишь тревожным индикатором, сигнализирующим о серьезных внутренних проблемах. Избыточная потребность во сне зачастую указывает на наличие хронических воспалительных процессов, сбои в биологических ритмах или иные скрытые патологии.

По словам экспертов, постоянное желание поспать днем у людей преклонного возраста является веским поводом для немедленного обращения к врачу и проведения комплексного обследования организма.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.