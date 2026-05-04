Чем дольше на коже, тем выше риск: что делать при укусе клеща

МЧС: при укусе клеща нужно обработать спиртом кожу

С наступлением тепла в лесах и парках активизируются клещи. Специалисты МЧС России подготовили подробные рекомендации, как избежать встречи с опасными насекомыми и что предпринять, если укус уже произошел.

Где и когда можно встретить клеща

Клещи влаголюбивы, поэтому их численность особенно высока в хорошо увлажненных местах. Вероятнее всего столкнуться с ними в лиственных и смешанных лесах с густым травостоем и подлеском.

Много клещей может находиться по дну логов, лесных оврагов, по опушкам, а также в зарослях ивняка по берегам лесных ручьев.

Особое внимание стоит уделить лесным дорожкам и тропам, поросшим по обочинам травой. Здесь клещей в разы больше, чем в окружающем лесу. Насекомых привлекает запах животных и людей, которые постоянно используют эти маршруты.

Как клещ нападает

Клещи не умеют ни летать, ни прыгать. За свою жизнь они способны самостоятельно преодолеть не более десятка метров.

Подстерегая добычу, насекомое взбирается на травинку или кустик на высоту не более полуметра и терпеливо ждет. Как только мимо проходит животное или человек, клещ мгновенно цепляется — на концах передних лапок у него есть специальные крючки.

Спасение от укусов

Для избежания укусов стоит соблюдать следующие правила:

Правильно одевайтесь. Стоит носить светлую одежду (на ней лучше видно клещей) с длинным рукавом и капюшоном. Штаны обязательно заправляйте в носки. Если капюшона нет — наденьте головной убор.

Используйте репелленты. Специальные средства, отпугивающие клещей, наносятся на одежду и открытые участки тела.

Регулярно осматривайте себя. Каждые 15–20 минут осматривайте одежду и открытые участки тела. После возвращения домой проведите полный осмотр, уделяя особое внимание шее, подмышкам, паховой области и ушным раковинам — там кожа особенно нежная, и клещи чаще всего присасываются именно в этих местах.

Что делать, если клещ уже присосался

Укус клеща безболезнен, лишь через сутки-двое на месте присасывания возникает ощущение легкой тянущей боли, развивается местная воспалительная реакция, ранка сильно зудит и медленно заживает.

Лучший вариант — немедленно обратиться в травмпункт или поликлинику, где клеща удалят профессионально. Если такой возможности нет, придется действовать самостоятельно.

Как правильно удалить клеща

Специалисты МЧС рекомендуют следующий алгоритм:

Обработайте спиртом поверхность кожи в месте укуса.

Захватите клеща изогнутым пинцетом как можно ближе к хоботку. Если пинцета нет, можно использовать прочную нитку: завяжите узел как можно ближе к хоботку.

Аккуратно потяните клеща, слегка раскачивая и вращая вокруг своей оси (обычно через один-три оборота паразит извлекается целиком).

Не сдавливайте тело клеща — при этом его содержимое может попасть в ранку.

Важно не разорвать клеща. Если головка все же оторвалась (она выглядит как черная точка), протрите место укуса спиртом и удалите головку стерильной иглой, прокаленной на огне.

Что делать после удаления

После удаления клеща, ранку стоит обработать йодом, зеленкой или тщательно вымыть с мылом.

Ни в коем случае не раздавливайте клеща пальцами — это может привести к заражению.

Живого клеща необходимо поместить в пузырек и как можно скорее сдать в лабораторию для анализа на наличие опасных инфекций. Если сдать клеща невозможно, его следует сжечь или залить кипятком.

Обязательно обратитесь в медицинское учреждение для дальнейшего наблюдения.

В МЧС подчеркивают: чем дольше клещ находится на коже, тем выше риск заражения клещевым энцефалитом и другими опасными заболеваниями.

