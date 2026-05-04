Женская сборная КНДР по футболу приедет в Южную Корею впервые за восемь лет

Там, где политика десятилетиями разводит по разные стороны, найти общий язык — хотя бы на время — позволяет футбол. Женская сборная КНДР впервые за восемь лет посетит Южную Корею для участия в международном турнире.

По данным Reuters, команда сыграет в конце мая в финальном этапе женской Элитной Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола, где ее соперником станет южнокорейский клуб «Сувон». Учитывая, что отношения между двумя странами остаются напряженными уже около 80 лет, подобные спортивные контакты воспринимаются как один из немногих каналов осторожного диалога, пусть и символического.

Женская сборная КНДР считается одной из самых титулованных и в то же время самых закрытых команд мирового футбола. За всю историю Южная Корея сумела ее обыграть лишь один раз — в товарищеском матче 2005 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на границе России и КНДР в Приморском крае прошла церемония стыковки пролетов нового автомобильного моста через реку Туманную. Открытие переправы запланировано на июнь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.