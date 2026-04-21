Новый автомобильный мост через реку Туманную соединит Россию и КНДР

На границе двух стран прошла церемония стыковки пролетов будущего перехода.

Россию и КНДР соединит новый автомобильный мост. Сегодня на границе двух государств в Приморском крае состоялась церемония стыковки пролетов будущего перехода через реку Туманную. Открытие переправы запланировано на июнь.

«Менее чем за год выполнили важнейшие этапы строительства: возведение опор, укрепление надвижных пролетных строений. Это стало возможным благодаря профессионализму нашей объединенной команды специалистов, которая превратила стратегический мост в реальность. Конструкция более километра: на российскую сторону приходится 424 метра, на северокорейскую — 581 метр», — сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Это будет двухполосная автодорога, которая соответствует всем требованиям безопасности. Запуск моста позволит нарастить объемы взаимной торговли, оптимизировать логистику и укрепить культурные связи России и КНДР.

Ранее зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов спрогнозировал рост турпотока из России в КНДР на 20–40% по итогам 2026 года — до шести-семи тысяч поездок. В 2024 году отдых в Северной Корее выбрали чуть больше тысячи россиян, в 2025-м — уже около пяти тысяч.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:59
«Внимание есть»: Калашникова прокомментировала слухи о романе Джигана и Седоковой
19:50
Лерчек запустила новый бренд: юрист объяснил, насколько законны ее действия
19:47
В Мали освобождены захваченные террористами в Нигере граждане России и Украины
19:46
Суд арестовал женщину после смертельной аварии на Садовом кольце
19:41
Шойгу раскритиковал власти Молдавии из-за заявлений в отношении Приднестровья
19:40
Заглядывал под юбки: пенсионер прятал камеру в ботинке ради интимных съемок

Сейчас читают

В Южной Корее арестован основатель поп-группы BTS
Утратил статус: крупнейший в мире айсберг раскрошился на мелкие части
Останки 50 младенцев и шести взрослых нашли на территории кладбища
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео