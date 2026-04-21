Новый автомобильный мост через реку Туманную соединит Россию и КНДР

Россию и КНДР соединит новый автомобильный мост. Сегодня на границе двух государств в Приморском крае состоялась церемония стыковки пролетов будущего перехода через реку Туманную. Открытие переправы запланировано на июнь.

«Менее чем за год выполнили важнейшие этапы строительства: возведение опор, укрепление надвижных пролетных строений. Это стало возможным благодаря профессионализму нашей объединенной команды специалистов, которая превратила стратегический мост в реальность. Конструкция более километра: на российскую сторону приходится 424 метра, на северокорейскую — 581 метр», — сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Это будет двухполосная автодорога, которая соответствует всем требованиям безопасности. Запуск моста позволит нарастить объемы взаимной торговли, оптимизировать логистику и укрепить культурные связи России и КНДР.

Ранее зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов спрогнозировал рост турпотока из России в КНДР на 20–40% по итогам 2026 года — до шести-семи тысяч поездок. В 2024 году отдых в Северной Корее выбрали чуть больше тысячи россиян, в 2025-м — уже около пяти тысяч.

