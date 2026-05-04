Стали известны подробности убийства сотрудника фирмы микрозаймов в Подмосковье

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 68 0

Предположительно, все началось с бытового конфликта.

Кто убил сотрудника фирмы микрозаймов в Подмосковье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Полиция задержала подозреваемого в смерти сотрудника фирмы микрозаймов

Полиция задержала подозреваемого в убийстве сотрудника фирмы микрозаймов, тело которого ранее обнаружили в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По имеющейся информации, мужчины находились в квартире и распивали спиртные напитки, когда между ними произошел конфликт. Словесная перепалка могла перерасти в драку. В ходе потасовки знакомый убитого, вероятно, избил его. В результате 46-летний сотрудник фирмы микрозаймов скончался на месте от полученных травм.

Уточняется, что задержанный хотел скрыть следы преступления. С этой целью он обернул тело в простыни, вынес и спрятан его недалеко от дома. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в подмосковном городе Клин на территории бывшего санатория прохожие обнаружили тело мужчины. Труп находился в черном пакете. У убитого были связаны руки электрическим кабелем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+22° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
74.80
-0.08 88.64
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:00
Покровительство Брюсселя и поставки оружия Украине: что обсуждают на саммите ЕПС в Ереване
14:49
Герои подполья: как комсомольцы из «Юных мстителей» помогали приблизить Победу
14:43
На Украине предложили распустить ТЦК
14:27
«Человек впадает в ступор»: как распознать мошенника в «следователе», который вам звонит
14:18
Александр Бутягин вернулся на работу в Эрмитаж
14:14
Умер легенда кантри-музыки Дэвид Аллан Коу

Сейчас читают

Блокировка Ормузского пролива бьет по Азиатско-Тихоокеанскому региону — Такаити
Пусть дуют в трубочку: «Корни» о пьяных артистах на концертах
Лучше не употреблять: почему кожура лимона может быть опасна для здоровья
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео