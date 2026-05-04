Опасные цветы: россиянам напомнили о штрафах за выращивание запрещенных растений

Адвокат Ковалевская: за выращивание некоторых растений предусмотрен штраф

Дачникам следует аккуратно относиться к выбору цветов для рассады. Некоторые растения выращивать дома или на огороде запрещено законом. Об этом сообщила адвокат Адвокатской палаты Московской области, медиатор Московской Торгово-промышленной палаты, магистр международного права Яна Ковалевская в беседе с порталом Газета.ру.

За разведение некоторых цветов предусмотрена административная ответственность. Она наступает за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические и психотропные вещества.

Мера ответственности зависит от масштаба посадок. Так штраф может достигать 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов или ограничение свободы до двух лет, добавила адвокат.

Одним из популярных растений является ипомея, некоторые виды которой запрещены к выращиванию. Специалист предупредила, что чаще всего их называют романтичными названиями: «Синяя звезда», «Летающая тарелка», «Леденец» и другие.

Также эксперт рекомендовала поддерживать порядок на своем участке, чтобы избежать случайного появления запрещенного цветка.

«Что касается юридической ответственности, к административным или уголовным санкциям привлекают лишь тех, кто выращивает запрещенные растения умышленно. Если растение появилось на участке самопроизвольно, умысла в этом нет — соответственно, и оснований для привлечения к ответственности тоже», — сообщила адвокат.

