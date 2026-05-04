Группа «Сироткин» выступит на фестивале «Мото Драйв»

Дарья Бруданова Журналист

Организаторы подготовили для гостей насыщенную музыкальную и спортивную программы.

Фото: пресс-служба автодрома "Игора Драйв"

На фестивале «Мото Драйв», который пройдет с 6 по 7 июня на автодроме «Игора Драйв», выступит инди-рок-группа «Сироткин». Об этом сообщила пресс-служба площадки.

Коллектив, образованный в 2015 году Сергеем Сироткиным, выйдет на сцену в первый день праздника — 6 июня в 19:00. В состав группы входят пять участников: Сергей Сироткин (вокал, гитара), Максим Макарычев (гитара, бэк-вокал), Владислав Хайдуров (клавишные, бэк-вокал), Вадим Беликов-Филиппов (бас-гитара) и Дмитрий Ерошин (ударные).

За 11 лет своего существования коллективу удалось добиться небывалых высот. Сегодня «Сироткин» по праву считается одной из главных инди-групп страны. Их песни — «Выше домов», «Планы на это лето», «Август», «Навсегда», «Бейся, сердце, время биться» — звучали в фильмах и сериалах, а за коллективом прочно закрепился собственный жанр — «сироткин-поп».

Осенью 2025 года группа «Сироткин» выпустила новый альбом под названием «Олень», в котором продолжила свои музыкальные эксперименты. В него вошли, в том числе композиции с фирменным ностальгическим звучанием с элементами синтезаторов 1980-х.

В пресс-службе «Игора Драйв» уточнили, что кроме насыщенной музыкальной программы, гостей фестиваля ждут: зрелищный марафонский заезд на выносливость, мотокросс и мотоджимхана (фигурное вождение мотоцикла. — Прим. ред.). Билеты на мероприятие уже доступны на сайте автодрома.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о программе третьего фестиваля «Мото Драйв». Ожидается, что в мероприятии примет участие знаменитый мотофристайлер Алексей Колесников. Он планирует показать гостям уникальный трюк.

