Умер солист группы «Земляне» Юрий Жучков

Ушел из жизни барнаульский рок-музыкант, солист группы «Земляне» Юрий Жучков. Об этом сообщил певец, драматург и участник команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта» Виталий Гасаев в социальной сети «ВКонтакте».

Артист скончался 2 мая в возрасте 67 лет.

«Памяти Юрия Жучкова! 2 мая на 68-м году жизни умер легендарный барнаульский рок-музыкант, солист группы „Земляне" (1986-1992), Юрий Александрович Жучков (26.09.1958 — 02.05.2026)», — написал певец.

Юрий родился 26 сентября 1958 года в Барнауле. Он начал увлекаться музыкой с самого детства. Свою карьеру будущий артист начал в музыкальной школе, состоял в классе баяна. В 1985 году Жучков стал солистом легендарной группы «Земляне».

После распада коллектива музыкант вернулся в родной город, где создал новую группу «Восточный экспресс». После он стал работать фронтменом местной кавер-группы «Граффити».

