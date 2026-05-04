Умер легенда кантри-музыки Дэвид Аллан Коу

Екатерина Чумоватова
Фото: Mark Humphrey/AP/ТАСС

Ушел из жизни известный американский исполнитель кантри-музыки Дэвид Аллан Коу. Об этом сообщил представитель звезды в беседе с The New York Times.

Музыкант известен своими хитами You Never Even Called Me by My Name и Take This Job and Shove It. Он скончался в возрасте 86 лет, подробности о его смерти неизвестны.

В 2013 году Дэвид пережил тяжелую аварию, получив переломы ребер и ушибы почек. Его внедорожник столкнулся с полуприцепом на перекрестке во Флориде. Спасателям потребовалось два часа, чтобы извлечь его из поврежденного автомобиля, а врачам пришлось сделать 48 швов, чтобы спасти музыканта.

Исполнитель родился в штате Огайо. Юные годы будущий музыкант провел в исправительных учреждениях — общая продолжительность его сроков составила более 20 лет.

Уличные выступления принесли Дэвиду контракт со студией Plantation Records. Однако Коу стал знаковой фигурой в кантри-музыке после того, как он написал для Тани Такер хит Would You Lay With Me (In a Field of Stone), который занял верхние строчки кантри‑чартов. В 1984 году исполнитель достиг второй строчки чартов, благодаря синглу Mona Lisa Lost Her Smile.

