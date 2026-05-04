Снова будут общаться или нет? Принц Уильям поставил принцу Гарри ультиматум

Yahoo News: принц Уильям поставил принцу Гарри ультиматум для примирения

Принц Уильям поставил принцу Гарри и Меган Маркл ультиматум, согласно которому они должны прекратить монетизировать свой королевский статус для возможного возобновления отношений. Об этом сообщило Yahoo News.

По словам бывшей сотрудницы пресс-службы королевы Елизаветы II Эйлзы Андерсон, для принца Уэльского этот вопрос является принципиальным и не подлежащим обсуждению.

Уильям на протяжении нескольких лет придерживается тактики «стены молчания» и практически не контактирует с младшим братом. По словам источника, наследник престола считает Гарри абсолютно ненадежным человеком и не намерен прощать многочисленные публичные откровения. Его слова уже нанесли ущерб репутации монархии.

Поводом для обострения конфликта послужила недавняя поездка герцога и герцогини Сассекских в Австралию, которую критики сочли попыткой нажиться на своем происхождении. В рамках визита принц Гарри выступил на бизнес-саммите, стоимость билетов на который достигала нескольких тысяч долларов.

В то же время Меган Маркл приняла участие в оплачиваемом женском ретрите, где посетители могли приобрести VIP-пакет за три тысячи долларов (около 225 тысяч рублей) ради группового фото с ней.

Также появлялись данные, что Меган получала комиссионные за рекламу одежды через онлайн-платформы во время турне.

Королевские эксперты отметили, что Уильям обладает «безжалостной жилкой» и склонен долго помнить обиды. Из-за этого он намерен привлечь брата к ответственности за предательство семейных интересов ради формирования собственного имиджа.

При этом сам Гарри, по данным инсайдеров, осознает сложность ситуации и не рассчитывает на быстрое урегулирование затянувшейся ссоры.

