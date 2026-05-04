«Человек впадает в ступор»: как распознать мошенника в «следователе», который вам звонит

Алексей Мокряков
Жителям столицы рассказали, как действовать при контакте со злоумышленниками, выдающими себя за сотрудников правоохранительных органов.

Как отличить мошенника от настоящего сотрудника полиции

Mos.ru: во время звонка мошенника под видом следователя человек впадает в ступор

Специалисты столичного сервиса «Перезвони сам» напомнили горожанам о правилах поведения при подозрительных телефонных звонках от лиц, представляющихся сотрудниками полиции. Рекомендации опубликованы на портале mos.ru.

В частности, при подобных обращениях необходимо сразу прекратить разговор и самостоятельно связаться с дежурной частью организации, чтобы проверить информацию о звонившем. К сожалению, не у всех это получается.

«Звонок от „следователя“ или „оперативника“ — это сильный психологический прием, от которого человек впадает в ступор и перестает мыслить критически… Важно же сохранять самообладание и вести разговор с холодной головой. Если закрались хотя бы малейшие подозрения, что это мошенники, нужно сразу положить трубку», — уточнила Валентина Шилина, руководитель проекта «Перезвони сам».

Эксперты подчеркивают, что злоумышленники часто называют себя представителями ведомств и пытаются получить личные данные или склонить к финансовым операциям. Горожанам советуют уточнять фамилию и должность собеседника, а также проверять, действительно ли такой сотрудник работает в указанной структуре.

