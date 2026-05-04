Президенту Чехии диктовали антироссийские высказывания

Премьер Чехии Андрей Бабиш признался, что ему под давлением приходилось придерживаться антироссийского курса. Об этом политик заявил в телеинтервью. По его словам, ему выдавали методички с высказываниями, критикующими политику Москвы и ее союзников.

«Я был поражен, когда мне прямо в самолете дали памятку. Где представители МИД написали, что я должен призвать Казахстан ограничить отношения с Россией и Китаем», — рассказал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Сам Бабиш заявляет о прагматичном подходе к диалогу с Россией. Он неоднократно призывал европейских лидеров к переговорам с Москвой, выступая за поиск политического решения украинского конфликта.

Кроме того, он открыто отказывался поддерживать дополнительное финансирование Киева, объяснив это ограниченными возможностями бюджета Чехии и необходимостью направлять ресурсы на внутренние нужды.

