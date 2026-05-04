«Единая Россия» подвела итоги народной программы «Здоровая семья» в Петербурге

В Санкт-Петербурге на окружном форуме «Есть результат!» партия «Единая Россия» отчиталась о реализации народной программы по направлению «Здоровая семья». Председатель партии Дмитрий Медведев назвал поддержку семьи стратегической задачей и одной из главных национальных целей, определенных президентом.

По словам Медведева, за последнее время построено около 6,5 тысячи фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник и амбулаторий, отремонтировано почти 8 тысяч медучреждений, поставлено более 40 тысяч единиц современного оборудования (большая часть — отечественного). Семьи при рождении третьего ребенка могут получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Партия также добилась легализации онлайн-продажи безрецептурных лекарств и телемедицины, закрепила ежегодную диспансеризацию для людей старше 40 лет.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с 2019 года число многодетных семей выросло в 1,5 раза — до 2,9 миллиона, а уровень бедности снизился также в 1,5 раза. В 2025 году стартовали нацпроекты «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Новые технологии сбережения здоровья», сформированные вместе с партией.

Депутат Мособлдумы Андрей Голубев рассказал, что в Подмосковье насчитывается более 118 тысяч многодетных семей (рост почти на 40% за три года), каждый пятый ребенок растет в многодетной семье. Финансирование соцподдержки выросло с 13 до 53 миллиардов рублей. С 2025 года при рождении третьего ребенка семья получает 300 тысяч рублей, с 2026 года — компенсация 50% стоимости обучения в колледжах для семей с четырьмя и более детьми.

На форуме также предложили создать центры подготовки к родам, ввести натуральную помощь (от продуктов до школьной формы), а для регионов с низкой рождаемостью — дополнительные меры, включая выделение земельных участков.

