«Единая Россия» подвела итоги народной программы «Здоровая семья» в Петербурге

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 33 0

Дмитрий Медведев сообщил о росте числа многодетных семей в полтора раза и снижении бедности.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Федоренко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Санкт-Петербурге на окружном форуме «Есть результат!» партия «Единая Россия» отчиталась о реализации народной программы по направлению «Здоровая семья». Председатель партии Дмитрий Медведев назвал поддержку семьи стратегической задачей и одной из главных национальных целей, определенных президентом.

По словам Медведева, за последнее время построено около 6,5 тысячи фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник и амбулаторий, отремонтировано почти 8 тысяч медучреждений, поставлено более 40 тысяч единиц современного оборудования (большая часть — отечественного). Семьи при рождении третьего ребенка могут получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Партия также добилась легализации онлайн-продажи безрецептурных лекарств и телемедицины, закрепила ежегодную диспансеризацию для людей старше 40 лет.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с 2019 года число многодетных семей выросло в 1,5 раза — до 2,9 миллиона, а уровень бедности снизился также в 1,5 раза. В 2025 году стартовали нацпроекты «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Новые технологии сбережения здоровья», сформированные вместе с партией.

Депутат Мособлдумы Андрей Голубев рассказал, что в Подмосковье насчитывается более 118 тысяч многодетных семей (рост почти на 40% за три года), каждый пятый ребенок растет в многодетной семье. Финансирование соцподдержки выросло с 13 до 53 миллиардов рублей. С 2025 года при рождении третьего ребенка семья получает 300 тысяч рублей, с 2026 года — компенсация 50% стоимости обучения в колледжах для семей с четырьмя и более детьми.

На форуме также предложили создать центры подготовки к родам, ввести натуральную помощь (от продуктов до школьной формы), а для регионов с низкой рождаемостью — дополнительные меры, включая выделение земельных участков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+22° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
75.44
0.64 88.27
-0.37
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:51
«Сотру с лица земли»: Трамп пообещал уничтожить Иран за удары по кораблям
22:44
Зеленский объявил «режим тишины» на ночь с 5 на 6 мая
22:30
«Похоронили» раньше времени: инсценировавшая смерть женщина попалась полиции
22:15
«Могу многое сама»: Алсу раскрыла, как развод изменил ее жизнь
22:00
«Что-то не так»: мать услышала храп из комнаты сына и спасла ему жизнь
21:52
Захарова сравнила Зеленского с нацистами после его угроз сорвать 9 Мая

Сейчас читают

Блокировка Ормузского пролива бьет по Азиатско-Тихоокеанскому региону — Такаити
Накануне праздника: когда пройдет генеральная репетиция парада Победы в 2026 году
Аптекаря нашли мертвым в БДСМ-наручниках в доме под Москвой
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео