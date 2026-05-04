«Похоронили» раньше времени: инсценировавшая смерть женщина попалась полиции

Дарья Орлова
История, которая должна была закончиться в суде, неожиданно получила продолжение на дороге.

CBS: инсценировавшая смерть женщина попалась полиции

В США жительница штата Массачусетс оказалась в центре скандальной истории после того, как попыталась избежать ответственности, объявив себя умершей. Об этом сообщило издание CBS.

Речь идет о 45-летней Шеннон Уилсон, которую еще в 2022 году задержали за вождение в состоянии опьянения. Позже женщина начала утверждать в суде, что страдает смертельным заболеванием — раком мозга. Аналогичные заявления она делала и в рамках другого уголовного разбирательства.

Со временем защита сообщила, что Уилсон якобы находится в хосписе, а затем в суд было передано свидетельство о ее смерти. Однако эта версия оказалась фикцией.

Обман вскрылся, когда женщину вновь остановили сотрудники полиции — на этот раз за управление автомобилем без водительских прав. Именно тогда выяснилось, что «умершая» жива.

Прокуратура заявила, что представленные ранее документы содержали вымышленные данные: в них фигурировали несуществующие врач, хоспис и даже похоронное бюро. По словам помощника окружного прокурора Алекса Зейна, подсудимая пошла на инсценировку собственной смерти, чтобы уйти от ответственности.

При этом в ее кончину поверили даже близкие. Бывший жених Уилсон был уверен, что она действительно умерла, и искренне оплакивал ее.

В настоящее время женщина находится под арестом с возможностью выхода под залог в размере 50 тысяч долларов. Ее защита утверждает, что поддельные документы она не оформляла и не передавала в суд. Сама Уилсон вину не признает, однако суд с недоверием относится к версии о том, что инсценировку мог организовать кто-то другой.

