Зеленский объявил «режим тишины» на ночь с 5 на 6 мая

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 45 0

Глава киевского режима заявил, что не получал от Москвы предложений о перемирии на 8–9 мая.

Зеленский объявил режим тишины на ночь с 5 на 6 мая

Фото: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/PRESIDENT OF UKRAINE

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о введении «режима тишины» с полуночи 5 на 6 мая. Соответствующее заявление он опубликовал 4 мая в своем Telegram-канале.

«Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента», — написал Зеленский, добавив, что не получал от Москвы предложений о перемирии на 8 и 9 мая.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что президент России Владимир Путин принял решение объявить перемирие 8 и 9 мая в честь Дня Победы и выразили надежду, что украинская сторона присоединится к режиму прекращения огня.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 16 апреля отмечала, что Украина уже демонстрировала нежелание к миру, отказавшись прекращать огонь во время пасхального перемирия. По ее данным, ВСУ тогда нарушили режим тишины 6,5 тысячи раз.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+17° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
75.44
0.64 88.27
-0.37
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:00
Стрельба произошла в Вашингтоне недалеко от Белого дома
23:40
В России утвердили план борьбы с деструктивным поведением молодежи
23:20
«Выбрала быть счастливой»: Инстасамка решила снова увеличить губы
23:00
Пастбище превратилось в ловушку: огромный рой пчел погубил 400 овец
22:51
«Сотру с лица земли»: Трамп пообещал уничтожить Иран за удары по кораблям
22:44
Зеленский объявил «режим тишины» на ночь с 5 на 6 мая

Сейчас читают

Блокировка Ормузского пролива бьет по Азиатско-Тихоокеанскому региону — Такаити
В желудке крокодила-гиганта из ЮАР нашли две человеческие руки и шесть пар обуви
Накануне праздника: когда пройдет генеральная репетиция парада Победы в 2026 году
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео