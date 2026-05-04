Зеленский объявил «режим тишины» на ночь с 5 на 6 мая

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о введении «режима тишины» с полуночи 5 на 6 мая. Соответствующее заявление он опубликовал 4 мая в своем Telegram-канале.

«Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента», — написал Зеленский, добавив, что не получал от Москвы предложений о перемирии на 8 и 9 мая.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что президент России Владимир Путин принял решение объявить перемирие 8 и 9 мая в честь Дня Победы и выразили надежду, что украинская сторона присоединится к режиму прекращения огня.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 16 апреля отмечала, что Украина уже демонстрировала нежелание к миру, отказавшись прекращать огонь во время пасхального перемирия. По ее данным, ВСУ тогда нарушили режим тишины 6,5 тысячи раз.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.