Гарантия богатого урожая: как выбрать хорошую и прочную теплицу для дачи

Казалось бы, только удалось расслабиться от предыдущего сезона, как уже пора готовиться к следующему. И хотелось бы, чтобы его урожай оправдывал старания. Часто для этого не нужно вкладывать больше сил — достаточно создать посадкам подходящие условия.

Какая теплица обеспечит богатый урожай? Стоит ли делать ее своими руками или лучше вызвать профессионалов? Ответы на эти и другие вопросы — в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Выгодно ли делать теплицу своими руками

У садоводов-любителей Тамары и Александра две теплицы. Одну заказывали на производстве, а другую — построили сами.

«Главным вдохновением стала моя жена. Вернее, она поставила меня перед фактом. Нам нужна теплица для огурчиков, Александр. Пришлось сделать», — вспоминает Александр Сапрыкин.

«Он у меня как Герасим — на все согласен. Вот мы ее сделали. Придумывали из труб полипропиленовых, белых, водяных, 25-й диаметр. Накрыли, потом он усиливал. Смотрели, ходили, шатали», — добавляет его жена Тамара.

Размеры были нестандартные, поэтому за конструкцию мастера насчитали 40 тысяч рублей. Своими силами супруги уложились в 15. Правда, обилия снега этой зимой крыша не выдержала — и теплица рухнула. Сейчас садоводы будут ее восстанавливать.

«Она у нас прослужила три года. Мы с нее собирали шикарнейший урожай. У нас здесь росли огурцы, и на ранний урожай я сажала свеклу. Мы все лето ели сладкую свеклу, огурцы. Мы закрывали в сезон по 70-80 банок огурцов», — рассказывает Тамара Сапрыкина.

Помидоры, перцы и даже арбузы семья выращивает в фабричной теплице, обшитой сотовым поликарбонатом. Меняли его уже два раза.

«По деньгам закрыть теплицу, вот эту большую, восемь метров, поликарбонатом — надо 32 тысячи. Только на поликарбонат», — уточняет хозяйка.

Кстати, монолитный стоит еще дороже. Оправдано ли это?

Какая теплица выдержит снег, град и ветер

Ведущий Филипп Курочкин провел собственный эксперимент, использовав три макета теплиц из популярных материалов.

«Первая теплица у нас обшита полиэтиленовой пленкой, вторая сотовым поликарбонатом и третья монолитным поликарбонатом», — объясняет он.

Сначала нужно проверить, как быстро они нагреваются.

«Мы будем измерять тепловизором температуру поверхности, потому что чем она выше, тем больше тепла внутри теплицы», — говорит ведущий.

Первоначальный показатель — 27,7 градусов. Поставили внутри каждого образца свечки. Спустя пять минут температура полиэтилена поднялась до 36 градусов, сотового поликарбоната — до 48, а монолитного — до 45.

Затем проверили, как материал выдерживает снеговую нагрузку.

«Теперь проверим, как материал выдерживает снеговую нагрузку. И для этого мы его нагрузим гирей четыре килограмма. Будем ставить по очереди, начнем с одной», — комментирует Курочкин.

Все теплицы выдержали три гири, что эквивалентно нагрузке 50 килограмм на квадратный метр. Но пленка растянулась и провисла, сотовый поликарбонат прогнулся, а монолитный — не потерял форму.

И последний этап — имитация упавшей ветки или града.

«Сымитируем это вот такой деревянной киянкой и уроним ее сверху», — поясняет ведущий.

И тут опять самым прочным оказался монолитный поликарбонат. Полиэтилен порвался, а на сотовом — остался заметный след.

«Сотовый поликарбонат наиболее универсальный, он очень хорошо сохраняет тепло, достаточно прочный и относительно недорогой, если сравнивать с монолитным поликарбонатом. Монолитный поликарбонат более современный материал, он очень прочный, но хуже держит тепло и дороже сотового поликарбоната. Пленка требует бережного обращения и подходит для более спокойных условий эксплуатации. При этом пленка стоит недорого, но менять ее придется каждый сезон», — резюмирует Курочкин.

Кстати, стеклянные варианты современные дачники практически не рассматривают. Они хрупкие, тяжелые, сложные в монтаже и быстро остывают.

Какой материал выбрать для каркаса теплицы

В теплице важен не только материал обшивки, но и каркаса.

«Металл — это золотой стандарт для каркасов теплиц. Дерево, но оно требует ухода и со временем теряет свой внешний вид. Пластик — самый слабый и недолговечный вариант. И в целом самое надежное и архитектурное решение — это сталь и алюминий», — советует представитель завода по изготовлению теплиц Наталья Чебыкина.

Чтобы теплица прослужила долго, важно обустроить и фундамент.

«Для простой теплицы, для дачного поселения металлический фундамент, который чтобы служил долгие годы, он не ржавеет, он не гниет. Для сырых почв, которую хозяюшка выбрала у нас, свайный фундамент, тоже хороший вариант, все оцинкованное внутри и снаружи и будет радовать», — поясняет специалист по установке теплиц Дмитрий Климычев.

Следует также выровнять участок, продумать дренаж.

Как правильно установить теплицу

Устанавливать теплицу нужно в солнечном месте, важно учитывать стороны света. Лучше всего ориентировать постройку с востока на запад. Тогда освещенность будет максимально продолжительной.

Для поддержания микроклимата стоит правильно провести вентиляцию.

«Дополнительно можно использовать такие инструменты, как автоматическое проветривание, досветка, притенение летом или обогрев в холодное время. Мы рекомендуем капельный полив — это экономия воды и точечное питание растений», — добавляет Чебыкина.

Так как же в итоге выбрать идеальную теплицу для своего уникального участка? Надо определиться с местом, выровнять его и подобрать фундамент в зависимости от модели. Металлический каркас и сотовый поликарбонат — универсальное сочетание, которое позволит собирать урожай и не бояться снега, града или ветра.