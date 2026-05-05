Глава Чувашии заявил о повторных ударах ВСУ по Чебоксарам

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

На месте работают экстренные службы.

Глава Чувашии Николаев заявил о повторных ударах ВСУ по Чебоксарам

ВСУ нанесли повторные удары по зданию в Чебоксарах. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС заявил глава Чувашии Олег Николаев.

«Враг не оставляет попыток дестабилизировать обстановку — зафиксированы повторные удары по зданию по Чебоксарам. Сохраняется реальная опасность. Прошу вас сохранять спокойствие, по возможности оставаться в безопасных местах», — отметил Николаев.

Все экстренные службы работают на месте происшествия, дополнил глава республики. Николаев попросил местных жителей не прикасаться к обломкам беспилотников при их обнаружении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Чебоксарах в результате атаки дрона ВСУ пострадал один человек. Тогда глава Чувашии отметил, что бригада медиков оказала раненому помощь, сейчас его жизнь находится вне опасности.

В свою очередь, мэр Чебоксар Станислав Трофимов сообщил, что из-за атаки беспилотника на трех дорожных участках введены ограничения движения автомобилей и других транспортных средств.

С начала специальной военной операции приграничные и ряд центральных регионов страны регулярно подвергаются атакам с применением беспилотников. Помимо дронов, фиксируются случаи ракетных обстрелов приграничных территорий.

