Глава Чувашии заявил о повторных ударах ВСУ по Чебоксарам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Глава Чувашии Николаев заявил о повторных ударах ВСУ по Чебоксарам
ВСУ нанесли повторные удары по зданию в Чебоксарах. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС заявил глава Чувашии Олег Николаев.
«Враг не оставляет попыток дестабилизировать обстановку — зафиксированы повторные удары по зданию по Чебоксарам. Сохраняется реальная опасность. Прошу вас сохранять спокойствие, по возможности оставаться в безопасных местах», — отметил Николаев.
Все экстренные службы работают на месте происшествия, дополнил глава республики. Николаев попросил местных жителей не прикасаться к обломкам беспилотников при их обнаружении.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Чебоксарах в результате атаки дрона ВСУ пострадал один человек. Тогда глава Чувашии отметил, что бригада медиков оказала раненому помощь, сейчас его жизнь находится вне опасности.
В свою очередь, мэр Чебоксар Станислав Трофимов сообщил, что из-за атаки беспилотника на трех дорожных участках введены ограничения движения автомобилей и других транспортных средств.
С начала специальной военной операции приграничные и ряд центральных регионов страны регулярно подвергаются атакам с применением беспилотников. Помимо дронов, фиксируются случаи ракетных обстрелов приграничных территорий.
