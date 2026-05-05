В США расстреляли четырех членов семьи: среди погибших двое детей

Одному из убитых — всего четыре месяца.

Фото: www.globallookpress.com/ZUMAPRESS.com/Ann Parry

NBC: в США расстреляли четырех членов одной семьи, включая младенца

В американском городе Плант-Сити, штат Флорида, в результате стрельбы погибли четыре члена одной семьи, включая четырехмесячного младенца. Об этом сообщило NBC News.

Преступление произошло одновременно в двух разных местах. Согласно заявлению полиции, жертвами стали 55-летняя женщина, ее 28-летняя дочь, а также двое внуков в возрасте четырех лет и четырех месяцев.

Информация о возможных подозреваемых или мотивах на данный момент правоохранительными органами не раскрывается.

Сотрудники полиции прибыли на вызов в район к северу от центра города, где обнаружили молодую мать с двумя детьми. Там же был обнаружен еще один ребенок, который не пострадал в ходе инцидента.

Двое малышей скончались на месте происшествия, в то время как женщину доставили в больницу. Однако врачам не удалось спасти ее.

Тело бабушки погибших детей следователи нашли во второй локации, расположенной примерно в километре от первого места обнаружения жертв.

Полицейское управление подчеркнуло, что расследование продолжается в активном режиме. Дополнительные детали пока не разглашаются в интересах следствия.

