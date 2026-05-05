Во всем виноват Трамп: Барак Обама рассказал о причине разлада с женой

Диана Кулманакова

Сторонники бывшего президента надеются, что его супруга возглавит Белый дом.

Как сейчас живет Барак Обама: его отношения с женой

Фото: legion-media/Tribune Content Agency LLC

Барак Обама рассказал, что в его разладе с женой виноват Дональд Трамп

Противостояние с президентом США Дональдом Трампом и активная поддержка Демократической партии стали причиной серьезного напряжения в отношениях бывшего американского лидера Барака Обамы с женой Мишель. Об этом сообщило The Independent.

Спустя десятилетие после ухода из Белого дома 44-й президент признался, что его супруга крайне раздосадована его нежеланием окончательно оставить политическую арену.

Обама отметил, что Мишель мечтает о спокойной жизни, в то время как политическая реальность заставляет его постоянно включаться в борьбу.

«Это создает подлинное напряжение в нашем доме, и ее это расстраивает», — поделился политик.

По его словам, жена хочет видеть его отдыхающим и уделяющим больше времени семье в те годы, что им остались. Однако вместо этого бывший президент участвует в бесконечных предвыборных кампаниях и записи агитирующих роликов.

Барак Обама подчеркнул, что давление со стороны общественности и однопартийцев, требующих его реакции на действия Трампа, не ослабевает. При этом бывший американский лидер продолжает тайно консультировать кандидатов и участвовать в решении вопросов перекраивания избирательных округов в таких штатах, как Вирджиния и Калифорния.

Подобная скрытая деятельность также становится поводом для обсуждений. Многие сторонники Обамы до сих пор надеются на политический дебют Мишель. Она же неоднократно отвергала саму возможность выдвижения своей кандидатуры на выборах.

