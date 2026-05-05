Суд прекратил уголовное дело в отношении Гуфа

Дарья Бруданова
Разбирательство затянулось на два года.

Суд прекратил уголовное дело в отношении рэпера Алексея Долматова, более известного под псевдонимом Гуф, в связи с примирением сторон. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Музыкант лично пришел на заседание, несмотря на день рождения сына.

Инцидент произошел еще 23 октября 2024 года в банно-оздоровительном комплексе, расположенном в Наро-Фоминском городском округе. Тогда артист отдыхал вместе со знакомым Геворком Саруханяном, который также проходит по делу в качестве второго обвиняемого.

Между Долматовым и управляющим комплекса возник конфликт. В ходе ссоры Гуф и Саруханянов избили мужчину и украли у него телефон. В феврале 2026 года Гуфу назначили год условно за самоуправство. Однако защита рэпера была не согласна с вердиктом собиралась обжаловать приговор.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Гуф признался в постоянных проблемах с законом. По словам музыканта, он не знает, почему это происходит.

