В СК сообщили о погибших и пострадавших при атаке ВСУ в Чувашии

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 155 0

Боевики ударили ночью по Чебоксарам.

Атака беспилотников на Чебоксары 5 мая: есть ли погибшие

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В Чувашии после атаки на Чебоксары и Чебоксарский округ есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России со ссылкой на данные органов исполнительной власти.

Точное число погибших и раненых в сообщении не приводилось.

Глава Чувашии Олег Николаев до этого сообщил, что ночью 5 мая в результате атаки украинских беспилотника в Чебоксарах пострадал один человек. По его словам, медики оказали раненому необходимую помощь, угрозы его жизни нет.

Позже Николаев заявил о повторных ударах по зданию в Чебоксарах. Он отметил, что опасность сохраняется, и призвал жителей не паниковать, по возможности оставаться в безопасных местах и не трогать обломки вражеских беспилотников при их обнаружении.

На месте происшествия работают экстренные службы. Власти региона заявляли, что ситуация находится под контролем, а все необходимые меры безопасности принимаются.

Мэр Чебоксар Станислав Трофимов сообщил, что после атаки на трех участках дорог ввели ограничения для общественного транспорта, а школьники перешли на дистанционное обучение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Чувашии могут ввести режим чрезвычайной ситуации после атак Вооруженных сил Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
5 мая
Ракетная опасность: в Чувашии могут ввести режим ЧС после атак ВСУ
4 мая
Мужчина погиб в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
4 мая
В Брянской области при атаке дрона ВСУ на предприятие пострадал мирный житель
3 мая
Силы ПВО сбили еще два беспилотника на подлете к Москве
3 мая
В Смоленской области в результате атаки дронов ВСУ пострадали три человека
3 мая
Пенсионер погиб в Подмосковье в результате атаки беспилотника ВСУ
2 мая
Силы ПВО России за шесть часов сбили 146 украинских беспилотников
1 мая
Трое детей в реанимации: подробности атаки ВСУ на границе Херсонской области
1 мая
Украинский беспилотник ранил троих детей в приграничье Херсонской области
1 мая
Четверых дальнобойщиков будут судить по делу об атаке дронов ВСУ на аэродромы РФ
+24° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
75.44
0.64 88.27
-0.37
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:25
Битва за название: Ким Кардашьян обвинили в краже интеллектуальной собственности
14:20
Полина Гагарина назвала профессию своей мечты после завершения музыкальной карьеры
14:14
Нет таланта, невезение или лень: психолог объяснила, почему вы не достигаете целей
14:10
Набирали баллы: как составляли рейтинг самых популярных сериалов страны
13:59
В СК сообщили о погибших и пострадавших при атаке ВСУ в Чувашии
13:58
Суд прекратил уголовное дело в отношении Гуфа

Сейчас читают

«Желаю гореть в аду»: девушку, тайно снявшую Лерчек в спортзале, исключили из клуба
Вспышка хантавируса: что известно о смертельной инфекции
Пастбище превратилось в ловушку: огромный рой пчел погубил 400 овец
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео