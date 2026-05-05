В СК сообщили о погибших и пострадавших при атаке ВСУ в Чувашии

В Чувашии после атаки на Чебоксары и Чебоксарский округ есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России со ссылкой на данные органов исполнительной власти.

Точное число погибших и раненых в сообщении не приводилось.

Глава Чувашии Олег Николаев до этого сообщил, что ночью 5 мая в результате атаки украинских беспилотника в Чебоксарах пострадал один человек. По его словам, медики оказали раненому необходимую помощь, угрозы его жизни нет.

Позже Николаев заявил о повторных ударах по зданию в Чебоксарах. Он отметил, что опасность сохраняется, и призвал жителей не паниковать, по возможности оставаться в безопасных местах и не трогать обломки вражеских беспилотников при их обнаружении.

На месте происшествия работают экстренные службы. Власти региона заявляли, что ситуация находится под контролем, а все необходимые меры безопасности принимаются.

Мэр Чебоксар Станислав Трофимов сообщил, что после атаки на трех участках дорог ввели ограничения для общественного транспорта, а школьники перешли на дистанционное обучение.

