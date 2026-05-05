Опасная болезнь поражает тысячи людей в Великобритании

Дарья Орлова
Низкий уровень вакцинации населения приводит к плачевным последствиям.

Какая болезнь викторианской эпохи поражает граждан Британии

В Великобритании за первые четыре месяца текущего года официально подтверждено 477 случаев заражения корью. Об этом сообщило издание Mirror со ссылкой на данные Агентства по авиационной и медицинской безопасности Соединенного Королевства (UKHSA).

Согласно предоставленной статистике, резкий подъем заболеваемости стал продолжением тревожной тенденции последних лет. Инфекция, которая распространяется воздушно-капельным путем при кашле и чихании, ранее считалась практически побежденной благодаря массовой иммунизации.

Однако медицинские эксперты связывают текущую ситуацию со снижением темпов вакцинации препаратом MMR, защищающим от кори, паротита и краснухи.

Основной удар стихии пришелся на детей раннего возраста: около двух третей всех зараженных (317 человек) — это дети в возрасте до десяти лет.

Еще 28% случаев зафиксировано среди взрослого населения старше 15 лет. Эпицентром распространения вируса стал Лондон, на который приходится 58% всех выявленных диагнозов.

Особенно тяжелая обстановка наблюдается в районе Энфилд, где зарегистрировано 98 заболевших. Всплеск активности вируса врачи объясняют тем, что уровень охвата вакцинацией упал ниже критической отметки в 95%, необходимой для поддержания коллективного иммунитета.

Специалисты предупреждают, что корь может вызывать тяжелейшие осложнения, включая пневмонию и воспаление мозга, а в исключительных случаях приводить к летальному исходу.

