Секреты рассады: как ухаживать за будущим урожаем

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 31 0

Дачникам следует обращать внимание на почву и глубину посева.

Как собрать хороший урожай

Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

Для удачного урожая необходимо уделить внимание калибровке семян

Удачный урожай зависит от правильной предпосевной подготовки и ухода за рассадой. Следует уделить особое внимание подготовке семян. Об этом говорится в материале URA.RU.

Перед тем, как начать посадку семян, необходимо избавиться от поврежденных и мелких экземпляров, которые не дадут хорошего урожая. После чего проводят калибровку в концентрированном солевом растворе, который определит качество семян: пустые всплывут, а пригодные — опустятся на дне.

Затем дачникам необходимо сформировать нужную для выращивания почву. По мнению экспертов, она должна быть легкой и рыхлой. Лучше всего подойдут готовые торфяные грунты, богатые необходимыми удобрениями.

Для определения сроков посева рекомендуется отметить в календаре день высадки рассады на грядки или в теплицу, отсчитать от этой даты назад оптимальный возраст рассады и добавить нужное для овощей количество дней.

«На рассаду в марте сеют баклажаны и перец — до середины месяца еще не поздно, если вы не успели сделать это в феврале. В этом случае выбирайте более ранние сорта», — заявила блогер-садовод Светлана Самойлова.

При этом дачникам стоит обращать внимание и на глубину посева. Издание считает, что для томатов и огурцов оптимальная глубина составляет не более двух сантиметров, а для перцев и баклажанов — полтора сантиметра.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие семена подойдут для будущей рассады.


