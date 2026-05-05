«Все устали от них»: принца Гарри и Меган Маркл не пригласили на Met Gala

Дарья Орлова
Герцог и герцогиня не первый год пропускают благотворительный бал.

Почему Принца Гарри и Меган Маркл не пригласили на Мет Гала

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл в очередной раз не приняли участие в ежегодном благотворительном бале Met Gala, который традиционно проходит в Нью-Йорке и считается ключевым модным событием в США. Об этом сообщило издание Harper's Bazaar.

Многие эксперты и поклонники рассчитывали увидеть пару на красной дорожке, учитывая их близкие отношения с некоторыми почетными гостями и организаторами, включая певицу Бейонсе и теннисистку Винус Уильямс.

Тем не менее, приглашение супругам так и не было направлено. Журналисты Harper's Bazaar предположили, что отсутствие могло быть связано с их недавним визитом в Австралию, однако этот тур завершился еще в середине апреля, в то время как бал прошел в начале мая.

Дополнительные подробности инцидента привели источники портала Reality Tea, специализирующегося на жизни знаменитостей. По их сведениям, реальной причиной отсутствия пары стало окончательное охлаждение отношений с влиятельными представителями мирового шоу-бизнеса.

Ранее сообщалось, что даже соседи Меган и Гарри в США начали их избегать.

«Это не ненависть. Просто все начали понимать, что они жадные до денег люди с нулевой самокритикой. Все просто устали от них», — отмечал инсайдер.

При этом история Met Gala знает лишь двух представительниц британской короны, посещавших вечер: в 1996 году это была принцесса Диана, а в 2018-м — принцесса Беатрис. Гарри и Меган переехали в США в 2020 году, после чего неоднократно выступали с громкими разоблачениями в адрес Букингемского дворца.

