Планета в опасности: ядовитые «ложные вдовы» атакуют население

Daily Star: ядовитые «ложные вдовы» атакуют население

В Великобритании зафиксировано массовое распространение ядовитых пауков рода Steatoda, жертвами которых становятся сотни местных жителей. Об этом сообщило издание Daily Star.

Согласно данным Национальной службы здравоохранения, динамика нападений членистоногих на людей демонстрирует пугающий рост. Если в период с 2019 по 2022 год из-за укусов в медицинские учреждения обратились 179 британцев, то за следующие три года, с 2022 по 2025-й, количество госпитализаций увеличилось до 259 случаев.

Большинство инцидентов связано с деятельностью вида Steatoda nobilis. У этих существ есть и неофициальное название — благородная ложная вдова.

Такое имя они получили из-за значительного внешнего сходства с печально известными черными вдовами. Специалисты отмечают, что данный вид размножается на территории королевства с аномально высокой скоростью, из-за чего их уже признали самыми опасными пауками в стране.

Серьезную озабоченность ученых вызывает не только болезненность самих укусов, но и сопутствующие угрозы здоровью. Несмотря на то, что токсины Steatoda nobilis обычно не приводят к летальному исходу, они могут провоцировать тяжелые состояния.

Эти пауки выступают переносчиками опасных патогенных бактерий, которые после попадания в рану вызывают серьезные кожные инфекции.

В ряде случаев медики фиксировали у пациентов начало некроза тканей. Арахнологи подтверждают, что ложные вдовы полностью адаптировались к жизни рядом с человеком и часто селятся в жилых домах.

Хотя существа не проявляют беспричинной агрессии, они мгновенно нападают на людей, если чувствуют малейшую угрозу для себя или своей территории. При этом в научной среде существует спор: часть экспертов полагает, что статистика может быть завышена из-за ошибочных диагнозов врачей.

