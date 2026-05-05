Снабжала препаратами для потенции: сотрудник крупного банка стал секс-рабом руководителя

Дарья Орлова
Потерпевший называл себя «интимным заложником» высокопоставленной начальницы.

Фото: www.globallookpress.com

Руководитель крупного банка превратила одного из сотрудников в секс-раба

В США стали известны подробности громкого дела о сексуальных домогательствах в руководстве финансового гиганта JPMorgan, в рамках которого экс-подчиненный потребовал от компании многомиллионные выплаты. Об этом сообщило издание New York Post.

За анонимным иском скрывается 35-летний Чираю Рана, который ранее трудился в структуре банка. Мужчина утверждает, что глава подразделения Лорна Хайдини принуждала его к интимной близости, используя угрозы разрушить его дальнейшую карьеру.

В исковом заявлении Рана указал, что руководительница якобы целенаправленно снабжала его препаратами для повышения потенции и наркотическими веществами, чтобы удерживать в положении своего рода «секс-раба».

История получила широкую огласку после того, как Рана попытался взыскать с кредитной организации компенсацию в размере нескольких миллионов долларов.

Конфликт обострился в мае 2025 года, когда бывший клерк подал официальную жалобу внутри корпорации, обвинив Хайдини не только в приставаниях, но и в превышении должностных полномочий. Тем не менее представители JPMorgan заявили, что проведенное ими внутреннее расследование не подтвердило факты, изложенные в претензии.

Чираю Рана покинул свою должность еще в 2024 году, после чего и затеял судебное разбирательство, которое в итоге привело к раскрытию его личных данных в прессе.

Защита Лорны Хайдини выступает с резким опровержением всех обвинений, называя их полностью вымышленными. Адвокаты подчеркивают, что их клиентка никогда не состояла в романтической или физической связи с истцом.

Более того, юристы указывают на важную деталь: Рана не являлся прямым подчиненным Хайдини, что ставит под сомнение возможность оказания на него давления. По мнению стороны защиты, действия мужчины являются попыткой необоснованного обогащения за счет репутации топ-менеджера.

