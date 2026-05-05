Колесо отлетело, подушки отстрелили: появились кадры с места аварии Ferrari
Спорткар протаранил светофор в центре столицы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Наприенко
Появились кадры с места аварии Ferrari рэпера Navai
В Москве произошло ДТП с участием автомобиля Ferrari без регистрационных номеров. Кадры с места происшетсвия публикует 5-tv.ru.
Известно, что спортивный автомобиль на высокой сокрости врезался в светофор. Вероятно, за рулем мог находиться рэп-исполнитель Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров), который впоследствии скрылся с места происшествия.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее 5-tv.ru сообщал о крупном ДТП на внутренней стороне 41-го километра МКАД, где самосвал столкнулся с 14 легковыми автомобилями. По информации столичной Госавтоинспекции, в аварии пострадали три человека, среди которых двое детей.
Кроме того, механические повреждения получили 14 транспортных средств. В настоящее время на месте работают оперативные службы: специалисты с использованием спецтехники разбирают разбитые автомобили и эвакуируют их. Из-за происшествия затруднено движение на участке МКАД в районе Теплого Стана.
