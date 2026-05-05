Яд под скорлупой: как неправильная привычка на кухне приводит к болезни

Дарья Орлова
Обыденное действие при разбивании яиц может обернуться госпитализацией.

Чем можно заразиться от сырых яиц из магазина надо ли мыть

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

ABC: разбивание яиц о края посуды может привести к сальмонеллезу

Разбивание сырых яиц о края посуды повышает риск заражения сальмонеллезом. Об этом сообщило издание ABC со ссылкой на предупреждение популярного повара Хосе Андреса.

Специалист отметил, что использование острых краев мисок, тарелок или чаш блендера для вскрытия скорлупы является грубой технической ошибкой.

«Мы берем тарелку или что-то вроде того, что у меня здесь, чашу блендера, и пытаемся разбить яйцо о край. Но что происходит, когда это делаешь? Образуется большая трещина в скорлупе, и часть скорлупы оказывается внутри яйца. Нет, это точно сальмонеллез», — подчеркнул Андрес, призывая отказаться от этой привычки ради безопасности.

По его словам, именно мелкие осколки внешней оболочки, контактирующие с белком и желтком, чаще всего становятся источником попадания патогенных бактерий в блюдо.

Чтобы минимизировать угрозу здоровью, эксперт рекомендует использовать исключительно плоские поверхности, такие как кухонный стол или деревянная разделочная доска.

Кулинар советует совершать аккуратные постукивающие движения, избегая сильных ударов с размаха. Такой метод позволяет сохранить внутреннюю чистоту продукта и предотвращает дробление скорлупы на опасные фрагменты, которые сложно извлечь из яичной массы.

