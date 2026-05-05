Китайский флот испытал корабельную ПВО для перехвата дронов в Бохайском заливе

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 36 0

Систему проверили при сильных электромагнитных помехах.

Флот КНР испытал корабельную ПВО от дронов

Фото: www.globallookpress.com/Duan Zhenjun/XinHua

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Военно-морские силы Китайской Народной Республики завершили финальные тестирования новой судовой системы противовоздушной обороны, заточенной под уничтожение беспилотников. Об этом сообщила гонконгская газета SCMP со ссылкой на государственный телеканал CCTV.

Решающая проверка развернулась прямо в акватории Бохайского залива. Как уточняется в публикации, тест проходил в «сложных» электромагнитных условиях, максимально приближенных к реальному бою. Во время симуляции комплекс перехватил несколько дронов, выполнявших атаки на сверхнизких высотах.

По итогам руководство Народно-освободительной армии Китая (НОАК) поставило точку в испытательной программе. Изделие полностью подтвердило заявленные эксплуатационные характеристики. Военные дали зеленый свет серийному производству для последующего размещения на бортах боевых кораблей.

Это далеко не единственная передовая разработка Пекина в военной сфере. В начале февраля то же издание SCMP писало о создании в КНР компактной микроволновой установки TPG1000Cs. Ее мощность достигает 20 гигаватт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что визит президента России Владимира Путина в Китай пройдет в первой половине 2026 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+24° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
75.34
-0.10 88.35
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:10
Финские пограничники заявили о нарушении границы двумя дронами с Украины
20:00
Телезвезда стала бабушкой с помощью биоматериала умершего сына
19:53
Протаранил светофор: в Москве произошло ДТП с Ferrari без госномеров
19:45
В России зафиксирован резкий рост числа финансовых пирамид и «черных» кредиторов
19:37
МИД России выразил обеспокоенность из-за помощи Японии Украине
19:30
Тихий риск для жизни: ученые назвали скрытый фактор преждевременной смерти

Сейчас читают

«Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее»: в Подмосковье «Единая Россия» открыла 789 «Парт Героев»
Богини, скелеты и нижнее белье: как прошел Met Gala — 2026
Кировские хирурги извлекли из глаза пациентки трехсантиметрового паразита
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео