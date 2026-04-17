МАХ занял первое место по активности у россиян

Национальный мессенджер MAX занял первое место по активности у пользователей из России. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на данные компании Mediascope.

Общее время пользователей национального мессенджера за первые двенадцать дней 2026 года превысило два миллиарда минут в сутки. Получается, что каждый день жители России проводят в MAX 30 минут.

Компания также опубликовала итоги за предыдущий месяц. В марте дневной охват платформы с учетом пользователей из СНГ превысил 80 миллионов человек. Всего с момента запуска MAX количество его скачиваний достигло 110 миллионов.

Работа по улучшению национального мессенджера продолжается. Скоро, например, пользователям MAX будут доступны истории и комментарии. По словам генерального директора платформы Фарита Хусноярова, эти нововведения — лишь малая часть новых функций. До этого в MAX появилась лента рекомендаций каналов. Раздел «Каналы» находится в правой верхней части экрана. Чтобы новые функции были доступны, нужно лишь обновить приложение.

