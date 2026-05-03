Число жертв израильских атак в Ливане превысило 2,6 тысячи человек

Количество мирных жителей, погибших в результате ударов Израиля по Ливану, достигло 2679 человек, еще 8229 получили ранения. Об этом 3 мая сообщило ливанское агентство Nna со ссылкой на данные минздрава.

С начала боевых действий 2 марта 2026 года израильские атаки унесли жизни 103 медицинских работников, 238 человек из этой сферы пострадали.

Президент Ливана Джозеф Аун 29 апреля заявил, что Израиль должен полностью прекратить огонь и выполнить условия перемирия, прежде чем переходить к мирным переговорам. По его словам, все страны Евросоюза и арабские государства поддержали этот вариант, и в ливанском обществе, особенно на юге, царит консенсус о необходимости прекращения конфликта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ военным нанести удары по позициям ливанского движения «Хезболла». В официальном заявлении властей подчеркивается, что речь идет о «мощных ударах».

