Израиль намерен возобновить удары по Ливану
Соответствующее распоряжение дал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
Фото: www.globallookpress.com/dpa/Marwan Naamani
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал армии страны нанести удары по позициям движения «Хезболла» в Ливане. Об этом говорит официальное заявление властей.
В тексте распоряжения отмечается, что это будут «мощные удары».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Ливана отказываются покидать полуразрушенные города. Более того, люди делают все, чтобы максимально быстро восстановить дома и инфраструктуру.
В Джибшите, например, несмотря на всю картину происходящего, кипит жизнь. Среди улиц, разрушенных израильскими атаками, практически круглосуточно работают бульдозеры.
На окраине города другая картина: фермеры возвращаются на свою землю, чтобы восстановить ее.
Эскалация на Ближнем Востоке началась с масштабной военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. Удары привели к гибели высшего руководства исламской республики, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
В ответ на это Иран нанес массированные ракетные удары по территории Израиля и американским военным базам, расположенным в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.
Вскоре Израиль приступил к ударам и по территории Ливана, где целью ЦАХАЛ стали позиции движения «Хезболла».
Ранее 5-tv.ru писал, что радиолокационная система аэропорта Кувейта повреждена в результате атаки беспилотников.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
25%
Нашли ошибку?