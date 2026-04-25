Израиль намерен возобновить удары по Ливану

Алексей Мокряков
Соответствующее распоряжение дал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Фото: www.globallookpress.com/dpa/Marwan Naamani

Война в Иране

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал армии страны нанести удары по позициям движения «Хезболла» в Ливане. Об этом говорит официальное заявление властей.

В тексте распоряжения отмечается, что это будут «мощные удары».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Ливана отказываются покидать полуразрушенные города. Более того, люди делают все, чтобы максимально быстро восстановить дома и инфраструктуру.

В Джибшите, например, несмотря на всю картину происходящего, кипит жизнь. Среди улиц, разрушенных израильскими атаками, практически круглосуточно работают бульдозеры.

На окраине города другая картина: фермеры возвращаются на свою землю, чтобы восстановить ее.

Эскалация на Ближнем Востоке началась с масштабной военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. Удары привели к гибели высшего руководства исламской республики, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ на это Иран нанес массированные ракетные удары по территории Израиля и американским военным базам, расположенным в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.

Вскоре Израиль приступил к ударам и по территории Ливана, где целью ЦАХАЛ стали позиции движения «Хезболла».

Ранее 5-tv.ru писал, что радиолокационная система аэропорта Кувейта повреждена в результате атаки беспилотников.

