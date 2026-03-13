Семь человек погибли от отравления угарным газом в Пензенской области

В деревне Заречная Пензенской области семь человек погибли в результате отравления угарным газом в многоквартирном доме. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, ядовитое вещество сразу распространилось на четыре квартиры многоэтажки. Детей среди жертв нет, все погибшие были совершеннолетними.

В настоящее время на месте трагедии работают представители экстренных служб и сотрудники прокуратуры.

Ранее сообщалось, что трое детей стали жертвами возгорания, которое вспыхнуло ночью 7 марта в частном жилом доме в поселке Приазовское Запорожской области. До этого 24 февраля в Московском районе Санкт-Петербурга загорелись четыре квартиры, в результате чего погиб один человек.

Кроме того, вечером 21 февраля в частном доме в подмосковном Воскресенске произошел пожар, который унес жизни пенсионерки и четырех детей. Горящее здание успели покинуть мать с одним ребенком. Об этом писал 5-tv.ru.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.