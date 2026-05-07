Постель с сюрпризом: что может ждать вас в отельной кровати

The Mirror: при заселении в отель необходимо проверить постель на наличие клопов

Путешественникам следует тщательно проверять спальное место сразу после заселения в отель, чтобы избежать контакта с постельными клопами. Об этом сообщает The Mirror.

По словам бывшей сотрудницы индустрии гостеприимства Натали Бруксон, многие постояльцы совершают ошибку, прыгая на кровать сразу после входа в номер. Женщина призналась, что была шокирована тем, как мало внимания уделяется санитарной обработке даже в крупных сетевых отелях. Она утверждает, что плановые проверки на наличие насекомых проводились лишь в 10% комнат, что создает серьезные риски для здоровья гостей.

Для обнаружения вредителей Бруксон рекомендует внимательно осматривать швы матрасов, складки ткани и пуговицы, так как именно там насекомые предпочитают откладывать яйца. Признаком заражения могут служить и крошечные пятна крови на простынях.

«Если вы думали, что маленьких тварей часто проверяют в гостиничных номерах, вы ошибались», — поделилась она своим опытом.

Кроме того, эксперт советует обращать внимание на запах: сильное заражение сопровождается сладковатым мускусным ароматом, напоминающим запах сырых полотенец.

Еще одна важная деталь — наличие пятен от пота на матрасе. Натали рекомендует никогда не спать на гостиничной кровати без наматрасника, если под простыней видны очертания тел предыдущих жильцов.

Опасность могут представлять не только матрасы, но и предметы декора. Сотрудница отеля призвала дважды подумать, прежде чем использовать декоративные подушки, так как их практически никогда не стирают. Также стоит с осторожностью относиться к стаканам в номере и обязательно мыть их перед использованием.

