Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» ггруппировки войск «Центр» уничтожил разведывательные и ударные беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на добропольском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Военнослужащие комплекса обеспечивали воздушное прикрытие российских подразделений, отражая атаку беспилотников противника. Расчеты несут круглосуточное дежурство и непрерывно контролируют воздушное пространство в районе боевых действий.

После обнаружения целей операторы брали их на сопровождение и производили пуск зенитных управляемых ракет. Поражение целей фиксировалось с помощью бортовой системы визуального контроля.

Среди уничтоженных целей были ударный беспилотник PD-2 и разведывательный БПЛА самолетного типа Shark.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

