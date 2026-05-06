Прокуратура настаивает на ужесточении приговора экс-партнеру Чекалиных

Государственное обвинение подало ходатайство об увеличении срока лишения свободы бывшему бизнес-партнеру блогеров Артема и Валерии Чекалиных до четырех лет колонии. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru, освещающий заседание.

В ходе пересмотра дела представитель прокуратуры потребовал изменить ранее вынесенный приговор и отправить Романа Вишняка в колонию общего режима на четыре года. Предыдущее решение суда ограничилось двумя с половиной годами.

По материалам следствия, Вишняк был вовлечен в преступную схему вместе с печально известной четой Чекалиных. Они организовали незаконный вывод за рубеж более 250 миллионов рублей, используя в том числе счета на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

Сам фигурант пошел на сделку со следствием — он дал признательные показания и во всех красках обрисовал роли всех участников финансовых махинаций.

Ранее 5-tv.ru писал о предъявлении обвинений Валерии и Артему Чекалиным в совершении валютных операций с подложными документами на сумму свыше 250 миллионов рублей. Артема Чекалина, которого осудили на семь лет колонии, сейчас находится в СИЗО.

