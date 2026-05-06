О героях и простых людях: какого кино на тему ВОВ ждет российский зритель

У аудитории растет интерес к произведениям военной тематики.
Фото: Кадр из х/ф «Отец», реж.: Павел Иванов, 2025г.
Большинство россиян считают, что фильмов о ВОВ не хватает
Большинство россиян считают, что фильмов о Великой Отечественной войне не хватает. Об этом свидетельствуют данные опроса ON Медиа. Лишь 21% респондентов довольны количеством картин на эту тему. При этом зрители хотят видеть экранизации реальных исторических событий, а зрительницы — драмы о жизни солдатских матерей.
Историческая достоверность или художественная драма?
В целом 40% опрошенных заинтересованы в фильмах, воссоздающих достоверные эпизоды Великой Отечественной войны, еще 39% интересует повествование о простых советских людях и жизни в тылу. Фильмы о героях войны предпочитают 31% опрошенных, еще 27% выразили желание видеть больше документальных лент.
За последние шесть месяцев 72% россиян проводили время за просмотром кино о Великой Отечественной войне. При этом среди зрителей старше 55 лет таковых оказалось 87%, а среди молодых людей возрастом от 18 до 25 лет — 59%. Чаще такое кино смотрят мужчины, нежели женщины — 60% против 40%. Аналитики онлайн-кинотеатра КИОН отметили, что за прошедший год наибольший интерес у аудитории вызвали фильмы «Солдатская мать», «Молодая гвардия», «Семнадцать мгновений весны», «Враг у ворот», а также документальный фильм «Победа».
Военная драма «Отец» режиссера Павла Иванова, созданная при поддержке холдинга ON Медиа, выходит в прокат 7 мая. Картина получила приз зрительских симпатий Московского международного кинофестиваля. Фильм посвящен истории сибирского охотника Гавриила, ушедшего на фронт Великой Отечественной войны в поисках пропавшего без вести сына-военнослужащего.
Знать больше: каждый четвертый опрошенный хотел бы повысить эрудированность на тему ВОВ
Также опрос показал, что для большинства россиян именно кино и сериалы — ключевой источник знаний о Великой Отечественной войне. Второе место занял интернет, третье — исторические книги, а четвертое — художественная литература. При этом для старшего поколения книги — более значимый носитель информации, чем для молодежи. В целом, каждый четвертый респондент считает, что знает об истории ВОВ меньше, чем следовало бы.
Вырос и интерес к музыке, посвященной Великой Отечественной войне, — с января по апрель 2026 года песни о событиях военных лет стали слушать на 60,7% чаще. При этом самым популярным произведением стал «День Победы» в исполнении народного артиста РСФСР Льва Лещенко.
В театральном мире также становятся все популярнее спектакли на военную тематику. По данным билетного сервиса Ticketland, особенно востребованы постановки «Летят журавли» в Малом театре, «Пять вечеров» в Театре на Трубной, «Неотправленные письма» в Театре имени Моссовета и «Сын полка» в Театре имени Наталии Сац.
