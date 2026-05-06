Четыре человека пострадали в Белгородской области в результате атак дронов ВСУ

Четыре мирных жителя пострадали в результате ударов беспилотников Вооруженных сил Украины по двум населенным пунктам Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В селе Черемошное вражеский дрон атаковал легковой автомобиль. Находившиеся в салоне двое мужчин получили минно-взрывные травмы и баротравмы. Пострадавших оперативно доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.

В городе Шебекино FPV-дрон ударил по трактору, работавшему на территории промышленного предприятия. Водитель получил минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения мягких тканей руки и ноги, а также осколочное ранение грудной клетки. Бригада скорой помощи доставила его в Шебекинскую центральную районную больницу.

Кроме того, в Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина, который пострадал при атаке беспилотника в том же городе днем ранее, 5 мая. Врачи оценили его состояние и назначили амбулаторное лечение.

Ранее 5-tv.ru писал об атаке ВСУ на Чебоксары. По последним данным количество пострадавших увеличилось до 37 человек.

