Умер главный конструктор ракетного комплекса «Воевода» Станислав Ус

В возрасте 89 лет умер конструктор ракетного комплекса «Воевода» Станислав Ус

Инженер-ракетостроитель Станислав Ус, занимавший пост главного конструктора стратегического ракетного комплекса «Воевода», скончался в возрасте 89 лет. Печальную новость о смерти выдающегося специалиста в своем Telegram-канале подтвердил Дмитрий Струговец, ранее возглавлявший пресс-службу государственной корпорации «Роскосмос».

«Скончался Станислав Иванович Ус — главный конструктор МБР Р-36М и ее модификаций (РС-20)», — говорится в публикации Струговца.

Станислав Ус был уроженцем Днепропетровской области, он появился на свет 23 октября 1936 года в селе Широкое. Его профессиональный путь начался в 1959 году сразу после окончания обучения в Днепропетровском государственном университете.

Молодой специалист устроился на работу в ОКБ-586, где на протяжении десятилетий занимался разработкой сложнейших технических систем. В 1985 году он получил назначение на должность главного конструктора направления в ГКБ «Южное» имени М. К. Янгеля, что стало подтверждением его высокого профессионализма и глубоких знаний в области ракетостроения.

За годы своей трудовой деятельности Станислав Ус внес неоценимый вклад в развитие ракетной техники. Он не только принимал непосредственное участие в проектировании и создании модернизированного комплекса Р-36М2, получившего широкую известность под названием «Воевода», но и занимался мирными космическими программами. В частности, инженер работал над конверсионной ракетой-носителем «Днепр».

Этот проект позволял использовать ракеты типа Р-36М, которые подлежали ликвидации в рамках международных договоров, для вывода спутников на околоземную орбиту, превращая грозное оружие в инструмент научного прогресса.

