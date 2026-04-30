Умер немецкий живописец и скульптор Георг Базелиц

В возрасте 88 лет ушел из жизни немецкий художник и скульптор Георг Базелиц. О его смерти сообщила газета Die Welt со ссылкой на его близкое окружение.

Базелиц считался одним из основателей неоимпрессионизма и автором уникального метода — он изображал все объекты на своих полотнах вниз головой. Свой фирменный стиль художник разработал в 1960-х годах. Переворачивая фигуры, он хотел показать, что содержание картины важнее ее внешней формы.

Одной из самых известных работ автора стала картина «Склонившийся пьющий», которую в 2020 году продали на аукционе почти за шесть миллионов долларов (более 448 миллионов рублей. — Прим. ред.).

Настоящее имя художника — Ханс-Георг Керн, однако он предпочел взять псевдоним Базелиц в честь своего родного города — Дойчбазелица.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС