Умер немецкий живописец и скульптор Георг Базелиц

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

Он прославился своим необычным стилем — изображением мира вверх тормашками.

В возрасте 88 лет ушел из жизни немецкий художник и скульптор Георг Базелиц. О его смерти сообщила газета Die Welt со ссылкой на его близкое окружение.

Базелиц считался одним из основателей неоимпрессионизма и автором уникального метода — он изображал все объекты на своих полотнах вниз головой. Свой фирменный стиль художник разработал в 1960-х годах. Переворачивая фигуры, он хотел показать, что содержание картины важнее ее внешней формы.

Одной из самых известных работ автора стала картина «Склонившийся пьющий», которую в 2020 году продали на аукционе почти за шесть миллионов долларов (более 448 миллионов рублей. — Прим. ред.).

Настоящее имя художника — Ханс-Георг Керн, однако он предпочел взять псевдоним Базелиц в честь своего родного города — Дойчбазелица.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер советский и российский художник, один из основателей творческого объединения «Митьки» Владимир Шинкарев. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Пробуждаем силу волос: лунный гороскоп стрижек на май 2026 для знаков зод...

Последние новости

22:15
Радио «Судного дня» передало два новых загадочных слова
22:06
«Роскосмос» опубликовал кадры запуска ракеты-носителя «Союз-5»
22:05
На Байконуре впервые испытали ракету нового поколения «Союз-5»
22:00
Гигантских выдр из Московского зоопарка впечатлил осел Жорик
21:46
Тарасова опубликовала первый пост после госпитализации: повод — печальный
21:39
Три врага: врач назвал угрозы здоровью на майских праздниках

Сейчас читают

Умерла актриса из сериала «Реальные пацаны» Наталья Миронова
«Она реально мама»: Дорохов о роли Картунковой в команде
Кто возглавит Дагестан? Путин поддержал сразу две кандидатуры
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео