В Кузбассе из шахты выводят людей

Людей выводят из шахты «Алардинская» в Кузбассе. Причиной послужило превышение уровня угарного газа. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Кемеровской области — Кузбассу.

«Горноспасатели выехали на происшествие на угольном предприятии в Кузбассе. Люди из шахты выводятся», — говорится в сообщении.

На место инцидента на угольном предприятии выехало несколько отделений горноспасателей. Они эвакуировали 132 работника шахты, 60 горняков выведены на поверхность, сообщили в Министерстве угольной промышленности Кузбасса.

В начале апреля в результате атаки ВСУ по шахте «Белореченская» в ЛНР 41 горняк оказался заблокирован под землей из-за полного отключения электричества. Спасателям удалось их переместить на безопасный уровень, где с ними поддерживалась постоянная связь.

Власти региона провели работу над восстановлением энергоснабжения, чтобы полностью вывести людей на поверхность. Были задействованы все профильные службы в ликвидации последствий и обеспечении безопасности горняков.

