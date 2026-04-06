«Шахта полностью обесточена»: горняков в ЛНР вывели из опасной зоны после удара ВСУ

Дарья Орлова
Люди оказались под землей без света, однако связь с ними не прерывалась.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Горняков шахты «Белореченская» в ЛНР удалось переместить на безопасный уровень после атаки ВСУ, которая привела к полному отключению электроэнергии. Об этом сообщил первый зампред правительства региона Юрий Говтвин.

«Шахта полностью обесточена. В шахте <…> остается 41 шахтер. Мы смогли поднять их на безопасную высоту», — сказал Говтвин.

По его словам, с рабочими сохраняется постоянный контакт. Власти рассчитывают восстановить подачу электричества во второй половине дня, после чего людей смогут полностью вывести на поверхность.

Глава региона Леонид Пасечник сообщал, что 41 шахтер оказался заблокирован под землей из-за повреждения электроподстанции в результате удара ВСУ. Он подчеркнул, что все службы задействованы в ликвидации последствий и работают над восстановлением энергоснабжения.

Ранее 5-tv.ru писал, что порядка полумиллиона жителей ДНР остались без электроснабжения после новых ударов по энергетической инфраструктуре. По словам председателя правительства региона Андрея Черткова, в результате атаки были повреждены объекты энергосистемы, из-за чего без света остались около 500 тысяч абонентов в различных населенных пунктах республики.

